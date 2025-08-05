Отправили «отдохнуть» и подсунули брачный контракт: Гордон раскрыла подробности развода любовника Дибровой

Екатерина Гордон будет представлять в суде интересы жены предполагаемого любовника Полины Дибровой Елены Товстик. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Екатерина назвала супругу Романа «стальной девочкой», напомнив, что она — многократный победитель соревнований Ironman и мама шестерых детей.

«Тебе, уже изменяя с твоей подругой, подсунули брачных контракт, отняв у тебя то, что по праву должно быть твоим…, — пишет Гордон. — Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. У тебя забрали телефон, стёрли переписки и контакты, взломали аккаунты…».

Екатерина отметила, что Елену якобы отправили «отдохнуть», а за спиной подали иск в суд. Адвокат назвала Товстик «очень наивной», не скопившей не рубля, однако теперь Гордон хочет все исправить. Юрист пожелала подзащитной стать примером для женщин, которых «подло обманули богатые мужья» и «подружки, державшие твоего ребенка в церкви на крещении…».

«Команда „Гордон и сыновья“ теперь твоя команда», — заключила бывшая супруга Александра Гордона, отметив, что любые коррупционные методы борьбы и «связи» против ее подзащитной не дадут результата, поскольку за ее спиной тысячи многодетных женщин.

В защиту Товстик высказалась и подруга Екатерины Лера Кудрявцева. Телеведущая считает «зашкваром» поступок миллиардера, который хочет отобрать детей у Елены, чтобы не платить алименты.

Напомним, предполагаемый любовник Роман Товстик оказался другом близкой подруги Полины Дибровой и отцом шестерых детей. Мужчина якобы арендовал для тайных встреч особняк на Рублевке в 500 метрах от жилища Дибровых. После разгоревшегося скандала он сообщил, что разводится с женой после 19 лет брака. При этом Дибровы хранят молчание.

Недавно за жену Товстика вступилась экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана. Блогер посочувствовала женщине, которая получила сразу «два ножа в спину» — он мужа и подруги.