«Мне очень жалко ее. Два ножа в спину — это ужасно»: жену любовника Полины Дибровой публично поддержали

Жена любовника Полины Дибровой получила поддержку после предательства супруга. В разговоре с Woman.ru Алана Мамаева посочувствовала женщине, которая получила сразу «два ножа в спину» — он мужа и подруги.

29 июля стало известно, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с молодой женой после 16 лет брака. Сообщалось, что Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом по имени Роман, который является другом семьи. Избранник 36-летней модели женат, у него шестеро детей. Алана Мамаева поддержала обманутую женщину и выразила надежду на то, что шоумен сможет пережить измену супруги.

«Мне очень жалко эту женщину. Елена, по сути, получила сразу два предательства: от подруги, которая являлась еще и крестной ее ребенка, и от мужа. Два ножа в спину — это ужасно. Будем наблюдать, что будет происходить дальше. Надеюсь, что у Дмитрия Диброва хватит мудрости и опыта все это пережить», — высказалась блогер.

Известно, что предполагаемый любовник Полины Дибровой уже готовится к разводу и подал иск на определение места жительства несовершеннолетних детей. Алана Мамаева осудила предпринимателя за желание забрать наследников у жены. Блогер убеждена: дети должны оставаться с матерью.

«Мое мнение, что дети 100% должны жить с матерью. Только если она недееспособна, наркоманка и алкоголичка, которая не может воспитывать и содержать детей. Только в это случае можно говорить о другом варианте. А эта тенденция забирать детей у жен, чтобы насолить бывшей, — это полный бред», — заявила Алана Мамаева.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы состоят в браке с 2009 года, у них трое детей. На данный момент пара не комментирует скандал: телеведущий находится в Испании, а его супруга улетела в Ереван со своим женским клубом.

Ранее юрист Катя Гордон призвала «заткнуться» жену любовника Полины Дибровой, чтобы не потерять детей.