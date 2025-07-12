Отправилась к отцу и брату: дочь беременной Муцениеце уехала от занятой свадебной хлопотами матери

Дочь Агаты Муцениеце от Павла Прилучного стала реже бывать у отца во время судебных разбирательств родителей из-за сына Тимофея. Но с тех пор, как актриса забеременела, девятилетняя Мия начала чаще проводить время с родителем и братом.

36-летняя Агата ждет малыша от аккордеониста Петра Дранги — пара вовсю готовится к свадьбе, которая должна пройти уже в этом месяце. Пока они заняты семейными хлопотами, Мия проводит время с семьей отца — его женой Зепюр Брутян и братьями.

Брат тепло встретил сестру после длительной разлуки. 12-летний Тимофей подарил ей модную игрушку Лабубу.

Адвокат звезды «Мажора» Оксана Даниелова подтвердила, что Мия поехала к отцу. Более того, в этот раз девочка сама проявила инициативу повидаться с родственниками.

«Мия у Павла. Это больше инициатива девочки, они проводят вместе время, Тимофей, Мия и папа», — рассказала она Woman.ru.

Глава семейства старается запечатлеть каждый момент, проведенный с детьми. Прилучный поделился кадром, на котором держит за руку Тимофея и Мию в социальной сети.

Напомним, сын звездной пары остался жить у отца в августе прошлого года. С тех пор Агата пытается вернуть ребенка домой, но Павел утверждает, что Тимофей сам принял решение переехать к нему и его новой супруге Зепюр Брутян.

До этого Даниелова заявила, что Агата Муцениеце так и не начала общаться с сыном Тимофеем.