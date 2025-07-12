Отправилась к отцу и брату: дочь беременной Муцениеце уехала от занятой свадебной хлопотами матери
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Дочь Агаты Муцениеце от Павла Прилучного стала реже бывать у отца во время судебных разбирательств родителей из-за сына Тимофея. Но с тех пор, как актриса забеременела, девятилетняя Мия начала чаще проводить время с родителем и братом.
36-летняя Агата ждет малыша от аккордеониста Петра Дранги — пара вовсю готовится к свадьбе, которая должна пройти уже в этом месяце. Пока они заняты семейными хлопотами, Мия проводит время с семьей отца — его женой Зепюр Брутян и братьями.
Брат тепло встретил сестру после длительной разлуки. 12-летний Тимофей подарил ей модную игрушку Лабубу.
Адвокат звезды «Мажора» Оксана Даниелова подтвердила, что Мия поехала к отцу. Более того, в этот раз девочка сама проявила инициативу повидаться с родственниками.
«Мия у Павла. Это больше инициатива девочки, они проводят вместе время, Тимофей, Мия и папа», — рассказала она Woman.ru.
Глава семейства старается запечатлеть каждый момент, проведенный с детьми. Прилучный поделился кадром, на котором держит за руку Тимофея и Мию в социальной сети.
Напомним, сын звездной пары остался жить у отца в августе прошлого года. С тех пор Агата пытается вернуть ребенка домой, но Павел утверждает, что Тимофей сам принял решение переехать к нему и его новой супруге Зепюр Брутян.
До этого Даниелова заявила, что Агата Муцениеце так и не начала общаться с сыном Тимофеем.