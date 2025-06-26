«Ей ничего не нужно»: адвокат Прилучного рассказала, общается ли Муцениеце с сыном

Адвокат Павла Прилучного рассказала, что Агата Муцениеце так и не начала общаться с сыном Тимофеем. Оксана Даниелова дала комментарий URA.RU.

«Общения у них нет. Последний раз оно было порядка месяца назад. К сегодняшнему дню ничего не изменилось, она не выходила на связь. Есть фрагментарные появления перед судебным процессом. Потом она снова не выходит на связь, ей ничего не нужно», — поделилась она.

По ее словам, Тимофей, наблюдая за поведением матери, также не стремится к общению. Напомним, недавно Муцениеце объявила о третьей беременности — от музыканта Петра Дранги. Однако, несмотря на личную радость, она продолжает судебные тяжбы с бывшим мужем.

Прилучный добивается возбуждения уголовного дела о клевете. Как отметила его адвокат, проверка подходит к завершению.

«Маме надо четко понимать и нести ответственность за поступки, которые она совершает с определенными целями», — добавила Даниелова.

Следующее заседание по делу запланировано на 9 июля. Напомним, пара развелась в 2020 году. Сейчас их сын живет с отцом, а дочь — с матерью.

Ранее мы писали о том, что общие дети Прилучного и Муцениеце воссоединились за долгое время разлуки.