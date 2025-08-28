Отправил к гробу любовницы 58 роз и уничтожил дневники: как умер Константин Симонов

Поэт, корреспондент и автор стихотворения «Жди меня». Константин Симонов умер 46 лет назад, 28 августа 1979 года. Незадолго до ухода из жизни мужчина сжег все свои дневники. Подробности о его жизни и любви сообщает 78.ru.

Последние годы жизни литератора были омрачены тяжелой болезнью и глубокой личной драмой. Всю жизнь злостный курильщик, Симонов отказался от сигарет лишь за три года до смерти, когда у него уже диагностировали рак легких. Поэт скончался в возрасте 63 лет.

Одной из самых ярких и загадочных страниц его биографии стал роман с актрисой Валентиной Серовой. Именно ей он посвятил свое знаменитое «Жди меня». Их отношения, о которых «в те годы говорила вся Москва», не выдержали испытания временем, но, как оказалось, чувства Симонова не угасли.

После смерти Серовой в 1975 году поэт совершил символический и трагический жест: он отправил к ее гробу 58 роз. Вскоре после этого Симонов принял другое судьбоносное решение — уничтожил практически все свои дневники, содержавшие многолетние воспоминания. По какой причине — никто так и не узнал.

Его последней волей стало желание навсегда остаться с памятью о войне. Согласно завещанию, прах писателя был развеян над Буйничским полем — именно там он впервые увидел войну и понял, что будет писать о ней всю жизнь.

