Отправил билет и оставил номер телефона: Рома Зверь помог пенсионерке и пригласил на концерт

Певец Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык – прим.) на концерте в Ростове 16 апреля рассказал о знакомстве с пенсионеркой. Артист помог ей выбросить мусор и пригласил на выступление: он отправил билет и оставил номер телефона.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

В день концерта Билык отправился на рынок за таранью и заметил прохожую, которая шла с тачкой – в ней были мусор и ветки. Артист решил сфотографировать женщину и подошел к ней, стараясь оставаться незамеченным.

«А она говорит: «Сынок, а ты помоги мне». Конечно, помог выбросить мусор», - поделился певец.

Между ними завязался разговор – женщина представилась, она сообщила, что живет в Ростове, пишет книги. Певец признался, что занимается музыкой. Женщина узнала в нем солиста группы «Звери» и пригласила в гости. После совместного фото пенсионерка поинтересовалась, когда состоится его выступления, и спросила: «Ну а где мой билет? Я пойду!».

Оказалось, что случайная знакомая пришла на концерт Зверя, она помахала рукой. Женщина пообещала певцу отправить совместные снимки.

Ранее сообщалось, что певец Стас Михайлов пригласил на концерт пенсионерку из Орла.