«Даже самые красивые истории заканчиваются»: Лена Перминова рассталась с миллиардером Александром Лебедевым

38-летняя модель Лена Перминова и 65-летний миллиардер Александр Лебедев расстались. Об этом она сообщила в соцсетях.

Перминова опубликовала совместное фото, под которым рассказала: «Так бывает, что даже самые красивые истории заканчиваются… Дальше каждый идет своим путем».

Она отметила, что было много доброго и хорошего. По словам модели, лучшего отца для четверых детей и быть не могло.

«Только тепло и благодарность за все», - написала модель.

Она не уточнила причину расставания, решив оставить личное при себе. Других комментариев тоже не будет, пообещала она.

Стоить отметить, что несмотря на четверо детей, Перминова не была официальной женой. До нее Лебедев был женат на дочери советского биолога.

В сентябре мы писали, как Перминова отметила 38-летие.