Отпарил и утешил: распутница Волочкова показала нового брутального любовника
Личная жизнь экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой бьет ключом. 46-летняя балерина говорит, что пользуется успехом у противоположного пола, но мечтает встретить настоящую любовь. Сейчас она проводит время в Санкт-Петербурге не одна, а вместе с брутальным мужчиной.
Артистка опубликовала в соцсетях фото, на котором красуется со спутником в бане. Они позируют разгоряченные в халатах. Мужчина сидит, а Волочкова, словно скромная дама расположилась возле него. Балерина хотела произвести впечатление на ухажера, поэтому не стала снимать свой роскошный перстень.
«Слава Столяров», – представила мужчину звезда.
Фото: Соцсети Анастасии Волочковой
Знаменитость рассказала, что побывала в банной келье, в которой Слава ее отпарил и поделился «интересными практиками». Поклонники оценили нового бойфренда Волочковой.
«Меня одну смущает, что она в украшениях в бане?», «Замуж собираетесь?», «Хоть один приличный мужчина», – пишут в комментариях.
Многие заметили, что балерина публикует фотографии с многочисленными ухажерами, но ни с одним из них она долго не жила. Обычно ее романы заканчиваются через месяц, после чего Анастасию видят в объятиях другого мужчины. При этом звезда уверяет, что всегда дружна со своими бывшими возлюбленными.
Ранее мы писали, как Волочкова оправдалась за уродливую обувь. «Что вы прикопались к моим башмакам?» – заявила звезда.