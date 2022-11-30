Отпарил и утешил: распутница Волочкова показала нового брутального любовника

Знаменитость рассказала, что побывала в банной келье, в которой Слава ее отпарил и поделился «интересными практиками». Поклонники оценили нового бойфренда Волочковой.

«Меня одну смущает, что она в украшениях в бане?», «Замуж собираетесь?», «Хоть один приличный мужчина», – пишут в комментариях.

Многие заметили, что балерина публикует фотографии с многочисленными ухажерами, но ни с одним из них она долго не жила. Обычно ее романы заканчиваются через месяц, после чего Анастасию видят в объятиях другого мужчины. При этом звезда уверяет, что всегда дружна со своими бывшими возлюбленными.

Ранее мы писали, как Волочкова оправдалась за уродливую обувь. «Что вы прикопались к моим башмакам?» – заявила звезда.