«Отошло на второй план»: Агния Дитковските назвала публичность бременем

36-летняя Агния Дитковските призналась, что не любит светские мероприятия, поскольку они отнимают у нее много сил. Об этом актриса рассказала в беседе с Газетой.Ru.

Звезда «Трейдера» уверена, что выходы в свет не являются частью актерской профессии. Она старается как можно реже появляться на публике и обычно избегает премьер и показов с участием своих коллег.

«Главное – это наша работа, наша профессия и то, что мы делаем. И только это показывает, какие мы люди. Каждый человек выбирает удобный для него метод существования, потому что публичность – это все-таки, можно сказать, бремя», – пояснила Агния.

Дитковските призналась, что светские мероприятия отнимают у нее много сил и энергии. Кроме того, по ее мнению, именно на таких приемах рождается большое количество сплетен.

«После всех этих выходов всегда начинаются какие-то разговоры. Даже больше скажу – я не получаю энергии от них, я себя классно не чувствую. И хожу только туда, куда мне нужно пойти, потому что я связана с этим проектом», – добавила актриса.

Несмотря на это, еще несколько лет назад Агния Дитковските появлялась на публике намного чаще, а ее лицо даже украшало обложки глянцевых журналов. По словам актрисы, сейчас ее приоритеты сменились.

«Сейчас время очень изменилось. Вообще все изменилось. Как будто бы это все отошло на второй план. И у меня внутри такой потребности нет», – заключила она.

Ранее мы писали, что Оксана Самойлова платит детям за хорошие оценки в школе.