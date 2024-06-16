Оксана Самойлова призналась, что стимулирует детей хорошо учиться деньгами

Жена Джигана Оксана Самойлова призналась, что платит детям за хорошие оценки. В эфире шоу Павла Воли модель назвала стоимость каждой пятерки.

Так, Оксана дает 500 рублей ребенку, если он получил в школе оценку «отлично». Если же ее дети пришли домой с четверкой, то Самойлова дает им по 250 рублей.

Однако в случае, если ребенок получил тройку, то звездная мама отбирает у него 500 рублей, а если двойку, то все оценки за неделю обнуляются.

«А вы не собираетесь усыновить взрослого мужчину?» – иронично спросил Павел Воля.

В ответ на это Самойлова пошутила, что подумает над предложением, если только ведущий шоу будет хорошо учиться.

Супруга Джигана отметила, что в последнее время всерьез увлеклась детской психологией.

«Естественно, бывают разные точки зрения. Я подумала, что попробую. Потому что у нас дети не обожают учиться», – пояснила она.

Блогерша воспитывает вместе с рэпером четверых детей: сына Давида и дочерей – Ариелу, Лею и Майю.

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