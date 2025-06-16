«Отощал совсем»: получивший травму Филипп Киркоров напугал публику внешностью на свадьбе в Ташкенте

Певец Филипп Киркоров, пострадавший на одном из недавних концертов, напугал внешностью поклонников. Артист выступил на свадьбе миллионеров в Ташкенте, и многих насторожил его внешний вид. Соответствующие кадры появились в Сети.

Недавно исполнитель хита «Цвет настроения синий» сообщил, что улетел из России «за приключениями», но не раскрыл, куда именно. Теперь выяснилось, что Филипп Киркоров выступал на свадьбе миллионеров в Ташкенте, а вели торжество Ксения Собчак и Иван Ургант. В Сети уже появились кадры с мероприятия, которые напугали поклонников певца: он предстал перед публикой заметно похудевшим и с почерневшей рукой.

«Отощал совсем», «Что с рукой? Почему черная?», «Шея. Что у Филиппа с шеей?» — пишут в Сети.

Напомним, 25 апреля Филипп Киркоров пострадал во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, получив серьезный ожог. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Артист не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. Впоследствии сообщалось, что певец попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию. По словам знаменитости, он восстанавливался в течение месяца, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.

Ранее Ксения Собчак поделилась кадрами с Филиппом Киркоровым и Иваном Ургантом в аэропорту.