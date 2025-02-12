«Оторвали самый жирный кусок»: Ксения Бородина произнесла тост на дне рождения Ирины Пинчук

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук отметила 30-летие в ресторане. На мероприятии присутствовали в том числе ведущая Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков.

Подробности празднования юбилея Пинчук сообщает Woman.ru.

Еще утром в день рождения супруг Пинчук Арай Чобанян преподнес ей подарок – часы Rolex модели Datejust. Их стоимость начинается от миллиона рублей.

После поздравлений Пинчук стала готовиться к празднику в ресторане. Она выбрала для события белое платье и напоминала невесту. Заведение, где проходил день рождения, оформили зефиром: настоящим на столах и пластиковым, свисающим с потолка.

Пинчук пришли поздравить друзья и коллеги по проекту, включая Влада Кадони, Романа Гриценко, Романа Капаклы и других. Бородина обратилась к имениннице с тостом: «Очень многие ушли ни с чем, а вы, каждый из вас, оторвали самый жирный кусок. Пусть это было непросто, это было действительно очень сложно, вы через многое прошли, но тем не менее сейчас вы пожинаете плоды».

В ресторане выступили Виолетта Чиковани и кавер-группы. Чикованни не ожидала, что ее платье в свете софитов будет настолько просвечивающим.

После торжества Пинчук обратилась в личном блоге к тем, кто проигнорировал приглашение и молча не приехал на праздник. «Плевок в лицо», - написала Пинчук и заявила, что осуждает такое поведение.

Ранее сообщалось, что бывший муж Бородиной Курбан Омаров высказался по поводу ее предстоящей свадьбы с Сердюковым.