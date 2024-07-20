Отомстить за смерть Фарион: брат певицы Анастасии Приходько предложил убить Владимира Соловьева

Назар Приходько, брат певицы Анастасии Приходько, представлявшей Россию на «Евровидении — 2009», предложил убить журналиста Владимира Соловьева. Таким образом он якобы хочет отомстить за нападение на украинскую националистку Ирина Фарион.

Брат певицы считает, что нужно отомстить за смерть Ирины. Теперь, по его словам, «нужно вальнуть кого-то знакового».

В качестве «мишени» Приходько предложил тележурналиста Владимира Соловьева. За это украинцы, говорит он, готовы заплатить хоть 10 млн долларов.

Анастасия Приходько — заслуженная артистка Украины. Представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2009» с украинско-русской песней «Мамо», где заняла 11 место. В 2018 году объявила об уходе со сцены, а после избиралась в Верховную Раду Украины. В 2021 году она вновь решила вернуться к музыкальному творчеству.

Напомним, покушение на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион произошло на улице Масарика во Львове — стрелок был в перчатках, а оружие без глушителя. Женщине выстрелили в висок.

На смерть Фарион резко отреагировала журналистка Маргарита Симоньян.