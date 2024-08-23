Отомстила бывшему мужу: блогеру Поднебесному передали в СИЗО 30 килограммов соли

Бывшая жена блогера-инцела Алексея Поднебесного, арестованного по обвинению в развратных действиях с 15-летней школьницей, передала ему в СИЗО «Кресты» 30 килограммов соли. Таким образом женщина по имени Валерия решила отомстить экс-избраннику.

Как отмечает издание 78.ru, теперь поклонники Поднебесного, собравшие 20 тысяч рублей, не смогут ничего передать ему из-за превышенного месячного лимита.

«Ему не должно сойти с рук в том числе и то, как он со мной поступал во время нашей совместной жизни. Я очень долго добивалась для него наказания», — объяснила Валерия поступок в своем Telegram-канале.

Поднебесный развелся с женой в 2023 году, после чего женщина обвинила его в домашнем насилии. При этом до разрыва она поддерживала взгляды блогера, выступавшего за права одиноких мужчин.

Алексея Поднебесного арестовали по обвинению в развратных действиях в отношении 15-летней школьницы. Сам блогер утверждает, что девушка обманула его и заверила, что ей 23 года.

Ранее сообщалось, что заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. На выходе из дворца правосудия Поднебесный заявил, что его жизни угрожает опасность.