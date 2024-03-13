«Отомстила»: Алла Пугачева подставила актеров из «Улиц разбитых фонарей» на концерте

Актер Алексей Нилов рассказал о мести певицы Аллы Пугачевой артистам из «Улиц разбитых фонарей». По его словам, исполнительница попросила их спеть вместе на сцене Кремлевского дворца. Нилов назвал ситуацию «подставой».

Подробностями он поделился в программе RTVI «Легенда».

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: «Поете мою песню?» Мы говорим: «Да, Алла Борисовна, вот так случилось». — «Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем», - привел актер диалог с Пугачевой.

Актерам раздали бумажки с текстами. Певица решила, что они будут исполнять припев «Мадам Брошкиной».

«Она нам отомстила, короче, молодец, очень сильно», — поделился Нилов.

Он признался, что во время съемок сериала актеры не хотели исполнять песню Пугачевой «Позови меня с собой». Это было связано с ранней смертью автора композиции Татьяны Снежиной. Нилов заявил, что в кадре видно, как «упирались» актеры, и песня была исполнена «злобно». Неожиданно она всем понравилась. Нилов говорит, что сама певица отзывалась об исполнении так: «Ну, пусть мальчики балуются».

Также актер рассказал в программе о своем отношении к позиции Пугачевой. Он отказался что-либо комментировать, зато назвал певицу «великой женщиной», достигшей больших высот. По поводу высказываний певицы он заявил, что неизвестно, какими будем мы на старости лет.

Ранее третий муж Примадонны Евгений Болдин сказал, что певицу простят, она всегда была патриоткой.