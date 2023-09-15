«Отойду в сторону»: актриса Макеева заговорила о разводе с мужем Мальковым

Актриса Анастасия Макеева заговорила о разводе с мужем Романом Мальковым. Звезда призналась, что уйдет в сторону, если супруг задумает сделать что-то, что ей не понравится. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В беседе с журналистами женщина рассказала, что они с Романом «так нассорились в своих прошлых отношениях», что теперь живут душа в душу. Напомним, что за плечами Анастасии несколько союзов. У Малькова тоже была громкая история расставания с экс-супругой, которая родила ему четверых детей.

Влюбленные всегда вместе, даже на светских мероприятиях. Актриса говорит, что они с Романом даже не ссорятся. Но звезда рассказала, что не потерпит в отношениях.

«Если у человека возникнет желание сделать что-нибудь этакое, что мне не понравится, значит, это его выбор, значит, я просто отойду в сторону», – отметила артистка.

Макеева добавила, что попытается поговорить с мужем, а если не получится договориться – даст ему возможность идти своей дорогой.

Поклонники уверены, что избранник не будет расстраивать свою любимую. Они до сих пор задаются вопросом, кем работает мужчина. Ведь он постоянно сопровождает актрису на всех мероприятиях и даже сам трижды выходил на сцену, чтобы исполнить песни. По признанию Анастасия, на третьем выступлении цветы уже несли ему, а не ей.

Ранее актриса Анастасия Макеева призналась, что посещает святые места в надежде забеременеть.