«Меня не останавливает риск заболеть раком»: Макеева рассказала о попытках забеременеть

Актриса театра и кино Анастасия Макеева призналась, что посещает святые места в надежде забеременеть. Она делает это не одна, а с мужем.

Звезда давно говорит, что мечтает стать матерью. Сейчас она счастлива в браке со строителем Романом Мальковым. У мужчины есть четверо детей от предыдущего брака, а у актрисы за плечами – четыре неудачные попытки ЭКО. В разговоре с Вячеславом Манучаровым женщина призналась, что верит в чудо.

По словам артистки, она знала о последствиях ЭКО и все равно прибегала к этой процедуре ради своей мечты. После каждой попытки Анастасия набирала лишние килограммы и снова худела. Все это время она много плакала.

Макеева рассказала, что даже задумывалась о суррогатном материнстве.

«Меня не останавливает риск заболеть раком», – заявляет артистка.

При этом актриса верит в Бога и вымаливает у него детей.

«Мы с Романом стали паломниками. Ездим по святым местам и просим сделать нас родителями. Я научилась смирению. Но верю в чудо», – призналась артистка.

Раньше Макеева любила драгоценности и шикарные наряды, а теперь собирает коллекцию икон. По словам женщины, с годами ее приоритеты сильно изменились.

Ранее мы писали о том, как Анастасия Макеева согласилась на венчание с мужем Мальковым, чтобы спасти брак.