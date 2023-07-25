«Меня не останавливает риск заболеть раком»: Макеева рассказала о попытках забеременеть
Актриса Анастасия Макеева призналась, что посещает святые места в надежде забеременеть.
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Актриса театра и кино Анастасия Макеева призналась, что посещает святые места в надежде забеременеть. Она делает это не одна, а с мужем.
Звезда давно говорит, что мечтает стать матерью. Сейчас она счастлива в браке со строителем Романом Мальковым. У мужчины есть четверо детей от предыдущего брака, а у актрисы за плечами – четыре неудачные попытки ЭКО. В разговоре с Вячеславом Манучаровым женщина призналась, что верит в чудо.
По словам артистки, она знала о последствиях ЭКО и все равно прибегала к этой процедуре ради своей мечты. После каждой попытки Анастасия набирала лишние килограммы и снова худела. Все это время она много плакала.
Макеева рассказала, что даже задумывалась о суррогатном материнстве.
«Меня не останавливает риск заболеть раком», – заявляет артистка.
При этом актриса верит в Бога и вымаливает у него детей.
«Мы с Романом стали паломниками. Ездим по святым местам и просим сделать нас родителями. Я научилась смирению. Но верю в чудо», – призналась артистка.
Раньше Макеева любила драгоценности и шикарные наряды, а теперь собирает коллекцию икон. По словам женщины, с годами ее приоритеты сильно изменились.
Ранее мы писали о том, как Анастасия Макеева согласилась на венчание с мужем Мальковым, чтобы спасти брак.