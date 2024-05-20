Лидер группы «Ва-БанкЪ» сравнил Аллу Пугачеву с Бабой Ягой и раскрыл, на что она шла ради титула Примадонны

Лидер и основатель группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр назвал 75-летнюю Аллу Пугачеву одной из самых противоречивых фигур среди тех, кто уехал из России. Он заявил, что певица в своей карьере «шла по головам» и хотела, чтобы о ней постоянно говорили, но в итоге слишком отдалилась от народа.

«Титул «Примадонна», по ее мнению, мог принадлежать только ей. Она готова была за него просто не знаю, что сделать. Точнее знаю, но не хочу говорить, как она расправлялась с теми, кто мог покушаться на это ее место. Знаю минимум пять таких историй», - сказал музыкант в интервью YouTube-проекту «Эмпатия Манучи».

Ф. Скляр также отметил, что Пугачева купалась в народной любви и в конечном итоге уплыла от простых людей так далеко, что уже перестала замечать и чувствовать тех, кто ее вознес на пьедестал.

Он также назвал исполнительницу хита «Арлекино» частью фольклора и сравнил ее поведение с Бабой Ягой, подчеркнув, что Дюймовочкой Аллу Борисовну точно назвать нельзя.

«Ни у кого же не поднимется язык сказать, что Марлен Дитрих — это Баба Яга. А почему? Потому что она вовремя отошла в сторону. И сумела уйти незапятнанной легендой… Но ведь Алла Борисовна не так себя ведет. Она хочет, чтобы о ней все время говорили. Она сама такое выбрала, теперь это не изменить и не повернуть. Артист всегда должен думать, что после него останется – доброе имя или тот самый жупел Бабы Яги», - заключил Ф. Скляр.

Ранее джазовая певица и участница шоу «Голос» Мариам Мерабова рассказала, что до 2014 года преподавала в Школе творчества Аллы Пугачевой, поэтому эмиграция звезды и последующие скандальные высказывания не стали для нее неожиданностью.