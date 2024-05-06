«Отныне я больше не зек»: осужденного за растление мальчика экс-режиссера «Ералаша» наградили на СВО и освободили

Экс-режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий заявил о том, что его освободили от наказания за растление 13-летнего мальчика из-за медали, полученной на СВО. По его словам, ему вручили награду «За спасение погибавших».

Напомним, что в 2022 году Белостоцкого судили за домогательства к подростку. Выяснилось, что несовершеннолетний находился в его квартире в беспомощном состоянии. Сначала постановщику дали 14 лет колонии строгого режима. Однако позже статью изменили и уменьшили срок до 6,5 лет. К слову, сам Илья свою вину не признал.

Когда режиссеру оставалось отсидеть 2,5 года, он решил заключить контракт с Минобороны и отправился на СВО. Там он служил в штурмовом отряде. И, по словам Белостоцкого, вполне удачно. Ему по указу президента вручили медаль, которая предполагает, что его освобождают от наказания и снимают с него судимость.

«Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не «зек», - заявил режиссер Msk1.ru.

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