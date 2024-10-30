Отнялась нога: Василию Ливанову грозит паралич после перенесенного инсульта

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова резко ухудшилось. Ему грозит паралич.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 89-летний актер после недавней выписки из больницы вновь вынужден был обратиться к медикам. У него появились серьезные проблемы с ногами и речью после перенесенного инсульта.

По данным канала, у Ливанова отнялась одна нога, поэтому он может передвигаться по квартире только с помощью ходунков. Также Василий Борисович с трудом выговаривает слова, у него нарушилась речь.

После проведенного обследования актеру назначили курс логотерапии и рекомендовали больше отдыхать.

При этом жена Ливанова в разговоре с изданием заверила, что артист не сдается и сейчас у него все хорошо.

В 2024 году здоровье Василия Ливанова значительно ухудшилось. Ему трижды потребовалась экстренная помощь врачей из-за высокого давления и проблем с сердцем.

1 октября появилась информация о госпитализации актера. Медики провели срочную операцию и удалили тромб, который представлял смертельную опасность.

В середине октября старший сын Василия Ливанова Борис назвал «враньем» и «сплетнями» информацию об ухудшении здоровья легендарного исполнителя роли Шерлока Холмса.