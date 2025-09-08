«Относится ко мне очень плохо»: дочь актера Красилова пожаловалась на отца

Дочь актера Петра Красилова, известного по сериалу «Не родись красивой», Александра публично пожаловалась на отношения с отцом. Звездная наследница проживает в США. Конфликт возник на фоне затяжного судебного процесса между Красиловым и его бывшей супругой Ириной о разделе имущества. Это обсуждалось в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Девушка прилетела в Москву и призналась журналистам, что отец практически перестал с ней общаться.

«Когда приезжаю, то живу с ним. В последнее время, если честно, он относится ко мне очень плохо… Он не дома уже почти три недели. Пыталась звонить, трубку не берет. У меня в квартире еды не было. Я написала ему, что нужны какие-то средства — купить еду. Он ответил, что это мама должна мне из Америки прислать деньги на проживание», — поделилась Александра.

Она не понимает, почему отношения с отцом стали в какой-то момент такими плохими. Девушка отметила, что хочет наладить связь.

«Это как бы их дела, их развод», – заявила она.

Напомним, что судебный процесс длится около года. Предметом спора стали две московские квартиры, приобретенные в браке.

«Обе квартиры куплены в браке, средства на них зарабатывали оба супруга. Мы хотим, чтобы все было пополам. Поскольку у людей есть общая дочь, я просила неоднократно... чтобы он учитывал законные права и интересы дочери», – объяснила адвокат бывшей жены артиста Дарья Точиева.

Юристы Красилова, в свою очередь, настаивали, что часть ипотечных выплат актер погашал уже после расставания.

Суд принял решение оставить квартиру большей площади за Петром Красиловым, обязав его выплатить экс-супруге компенсацию в размере 5,5 млн рублей. Однако конфликт на этом не исчерпан: Ирина Красилова намерена через суд взыскать алименты, утверждая, что актер не выполняет финансовые обязательства в полном объеме.

