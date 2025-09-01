«Ждет дома»: актер Красилов раскрыл личность супруги, на которой тайно женился

Петр Красилов впервые публично рассказал о своей новой супруге, на которой тайно женился год назад. Актер подтвердил, что его избранницей стала поклонница Анастасия, которая младше его на семь лет.

Для многих поклонников эта новость стала неожиданностью, так как Красилов считался холостяком. Комментируя свой новый брак, звезда сериала «Не родись красивой» скромно заметил, что семейная жизнь складывается «прекрасно и замечательно». Сама Анастасия признается, что присматривалась к актеру уже давно — еще шесть лет назад.

По профессии новая жена Петра — педагог, она воспитывает маленького сына. Пока супруги живут на два города: Красилов работает в Москве, а его избранница родом из Санкт-Петербурга.

«Не могу ее возить по разным городам с собой. Она меня терпеливо ждет дома, у семейного очага», — сказал актер в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Однако семейную идиллию омрачают продолжающиеся судебные разбирательства с бывшей женой Ириной. Девять лет назад она уехала с их дочерью Сашей в США, а теперь требует раздела имущества — двух квартир на Таганке. По словам адвоката актера Дмитрия Солнышкина, именно Красилов нес все финансовые обязательства.

«Одна была выплачена в период брака, другая завершалась, когда фактически брачные отношения уже между сторонами были прекращены. Он единолично занимался закрытием кредита», – поделился юрист.

Представитель Ирины, Дарья Точиева, утверждает обратное. По ее словам, актер ведет себя несправедливо и игнорирует интересы дочери.

«Обе квартиры покупались в браке, обе квартиры зарабатывались обоими супругами. Мы хотим, чтобы все было пополам... я все же просила неоднократно и адвоката Петра Красилова, и самого его, чтобы он учитывал все же законные права и интересы дочери... но сторона, к сожалению, этого не хочет делать», — заявила Точиева, объясняя, почему Ирине пришлось решать вопрос через суд.

