Бывшую подругу не пригласила: Собчак отметила день рождения в объятиях мужа и в окружении звезд

Журналистка и ведущая Ксения Собчак отметила 43-й день рождения в объятиях мужа Константина Богомолова и в окружении звезд. Поздравить именинницу приехали в ресторан певицы Жанна Агузарова и Глюкоза.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Собчак в праздничный день была одета в черное узкое платье с открытыми плечами. Ей сделали приглаженные локоны – макияж и прическа напоминали стиль 20-х годов.

На мероприятии присутствовали многие звезды шоу-бизнеса, но бывшую подругу – Настю Ивлееву – Собчак не позвала.

Ксению приехала поздравить певица Глюкоза. В числе гостей были Полина Гагарина, продюсер Яна Рудковская и актриса Ида Галич.

Весь вечер для гостей пел музыкант Александр Серова. На сцену согласилась выйти Жанна Агузарова. Эпатажная певица была во всем черном, а также шляпке и темных очках.

Ранее сообщалось, что накануне 43-летия Собчак назвала сына маленьким гаденышем, вспомним скандал из 2013 года.