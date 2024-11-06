НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 ноября 2024, 15:08
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Бывшую подругу не пригласила: Собчак отметила день рождения в объятиях мужа и в окружении звезд

Ксения Собчак пригласила на день рождения Жанну Агузарову и не позвала Ивлееву.
Бывшую подругу не пригласила: Собчак отметила день рождения в объятиях мужа и в окружении звезд

© Lomohov Anatoly/East News

Журналистка и ведущая Ксения Собчак отметила 43-й день рождения в объятиях мужа Константина Богомолова и в окружении звезд. Поздравить именинницу приехали в ресторан певицы Жанна Агузарова и Глюкоза.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Собчак в праздничный день была одета в черное узкое платье с открытыми плечами. Ей сделали приглаженные локоны – макияж и прическа напоминали стиль 20-х годов.

На мероприятии присутствовали многие звезды шоу-бизнеса, но бывшую подругу – Настю Ивлееву – Собчак не позвала.

Ксению приехала поздравить певица Глюкоза. В числе гостей были Полина Гагарина, продюсер Яна Рудковская и актриса Ида Галич.

Весь вечер для гостей пел музыкант Александр Серова. На сцену согласилась выйти Жанна Агузарова. Эпатажная певица была во всем черном, а также шляпке и темных очках.

Ранее сообщалось, что накануне 43-летия Собчак назвала сына маленьким гаденышем, вспомним скандал из 2013 года.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ксения Собчак
Жанна Агузарова
Глюкоза. Наталья Ионова
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