«Отношения, так сказать»: крестница Аллы Пугачевой впервые показала бойфренда

Крестница певицы Аллы Пугачевой Алина Галкина рассекретила новый роман. Девушка опубликовала в социальной сети фото с бойфрендом и заявила, что у них романтические отношения.

Своего нового возлюбленного Алина встретила в Швейцарии, куда уехала учиться еще полгода назад. Личность молодого человека она пока не раскрыла, лишь показала внешность. Судя по фотографиям, бойфренд делает Галкину счастливой и помогает отвлекаться от тревожных новостей о семье. Напомним, что недавно в доме ее отца прошли обыски.

«Есть новости! У меня теперь есть молодой человек! Отношения, так сказать», - заявила Галкина в личном блоге.