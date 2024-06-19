«Отношения, так сказать»: крестница Аллы Пугачевой впервые показала бойфренда
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Крестница певицы Аллы Пугачевой Алина Галкина рассекретила новый роман. Девушка опубликовала в социальной сети фото с бойфрендом и заявила, что у них романтические отношения.
Своего нового возлюбленного Алина встретила в Швейцарии, куда уехала учиться еще полгода назад. Личность молодого человека она пока не раскрыла, лишь показала внешность. Судя по фотографиям, бойфренд делает Галкину счастливой и помогает отвлекаться от тревожных новостей о семье. Напомним, что недавно в доме ее отца прошли обыски.
«Есть новости! У меня теперь есть молодой человек! Отношения, так сказать», - заявила Галкина в личном блоге.
Отметим, что Алина уже долгое время мечтает стать знаменитой. В погоде за славой она даже занялась музыкой. В этом году она выпустила свой дебютный трек, однако пока заполучить заветную популярность у девушки не получилось.
Ранее стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) на Рублевке.