НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 июня 2024, 10:07
1 мин.

«Отношения, так сказать»: крестница Аллы Пугачевой впервые показала бойфренда

Крестница Пугачевой Алина Галкина рассекретила новый роман и показала бойфренда.
«Отношения, так сказать»: крестница Аллы Пугачевой впервые показала бойфренда

© Starface.ru

Крестница певицы Аллы Пугачевой Алина Галкина рассекретила новый роман. Девушка опубликовала в социальной сети фото с бойфрендом и заявила, что у них романтические отношения.

Своего нового возлюбленного Алина встретила в Швейцарии, куда уехала учиться еще полгода назад. Личность молодого человека она пока не раскрыла, лишь показала внешность. Судя по фотографиям, бойфренд делает Галкину счастливой и помогает отвлекаться от тревожных новостей о семье. Напомним, что недавно в доме ее отца прошли обыски.

«Есть новости! У меня теперь есть молодой человек! Отношения, так сказать», - заявила Галкина в личном блоге.

Алина Галкина с бойфрендом

Алина Галкина с бойфрендом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что Алина уже долгое время мечтает стать знаменитой. В погоде за славой она даже занялась музыкой. В этом году она выпустила свой дебютный трек, однако пока заполучить заветную популярность у девушки не получилось.

Ранее стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) на Рублевке.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Алла Пугачева
Максим Галкин
роман
новости звезд