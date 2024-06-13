Что скрывал родственник: известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина*

Обыски у брата Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) на Рублевке прошли из-за двойного гражданства. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 59-летний предприниматель не счел нужным сообщить в миграционную службу о наличии у него израильского паспорта. Именно поэтому к нему пришли силовики. Оказалось, что у него есть двойное гражданство, как и у брата.

«Галкина-старшего подозревают по статье 330.2. УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства"», – говорится в сообщении.

Напомним, что Дмитрий до 2017 года был генеральным директором ООО «Военно-промышленная компания». Согласно реестру юрлиц, на данный момент он является сооучредителем ООО «Оружейные мастерские» — компания является подрядчиком МО РФ.

Отмечается, что обыски в доме не связаны с военным ведомством.

Ранее мы писали о том, что певице Алле Пугачевой и юмористу Максиму Галкину* запретили въезд на Мальдивы. На протяжении длительного времени жители Мальдив проводят акции протеста и требуют, чтобы правительство запретило гражданам Израиля въезд в страну. Президент отреагировал на их просьбу и заявил, что в законодательство внесены соответствующие правки.

*признан иноагентом на территории РФ