«Отношения получили трагическую развязку»: дочь Валентины Легкоступовой о смерти певицы в 54 года

Певица Анэтта Бриль заявила, что причиной смерти ее знаменитой матери Валентины Легкоступовой стал брак с яхтсменом Юрием Фирсовым. Она также обвинила мужчину в психологическом давлении на семью.

«Моя мама попала в зависимые отношения с дешевым актером погорелого театра и абьюзером, который «вцепился» в нее ради пиар-кампании своей яхтенно-прокатно-перевозочной темы. Эти отношения получили трагическую развязку», — заявила Бриль в беседе с Газетой.Ru.

Анэтта также пожаловалась, что после смерти матери Фирсов переключился на ее семью. Мужчина якобы оказывает психологическое давление в виде «оскорблений и грязной лжи».

По словам наследницы Легкоступовой, публике стоит ждать того, что тайна смерти Валентины Легкоступовой в итоге раскроется.

«Пока я с уверенностью не могу сказать, что результаты расследования окончательные, рассказывать о них я не имею права», — заключила Бриль.

54-летняя Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. Незадолго до этого дочь артистки обнаружила в квартире мать с травмой головы, а рядом ее мужа в нетрезвом состоянии. Девушка определила родственников в наркологическую клинику, откуда Легкоступову перевели в другую больницу и прооперировали, но спасти не смогли. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов поженились 6 июля 2020 года. Через 2,5 года Фирсов вновь женился. Свою вину в смерти Легкоступовой он отрицал и заверил, что артистка стала жертвой несчастного случая.

Ранее в Сети появились с слухи, что новая жена Фирсова Марина Олейник носит наряды его умершей супруги. Женщина опровергла данную информацию и пояснила, что имеет место совпадение вкусов.