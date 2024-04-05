Новая жена Фирсова прокомментировала слухи, что носит наряды покойной певицы Легкоступовой

Новая жена яхтсмена Юрия Фирсова Марина Олейник опровергла слухи о том, что носит наряды его умершей супруги, певицы Валентины Легоступовой. По словам женщины, имеет место совпадение вкусов.

Подробностями она поделилась в передаче «Хватит слухов!» на Центральном телевидении.

Олейник утверждает, что нарядов, принадлежащих певице, у нее не было и нет.

«У нас очень много вещей одинаковых. И совпало, что в видео я показала, что у нас одинаковые платья с Валентиной. Я со своим мужем танцую, а она с Юрой расписывается в этом костюме», - сообщила Олейник.

Ранее она заявляла, что не собирается сзаключать с Фирсовым брачный договор. Олейник доверяет мужу и счастлива в браке с ним. Женщина не думает, что он с ней из-за денег. При этом известно, что Олейник – крайне обеспеченная предпринимательница. Фирсов утверждает, что женился не ради миллионов – он в состоянии обеспечивать себя и семью.