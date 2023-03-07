Отношения не заладились: певец Аркадий Укупник поступил с внучкой хуже некуда

Певец Аркадий Укупник к своим 70 годам трижды становился отцом. У артистка родились трое внуков, но он избегает общения с ними.

Старшие дети певца – Юнна и Григорий – сами выстраивают жизнь, Укупник занят воспитанием 11-летней дочери Софии.

Юнна Никитина была рождена во втором браке Укупника – из семьи певец ушел к нынешней возлюбленной. Отношения со старшими детьми у певца не заладились – то же самое можно сказать о внуках.

Никитина призналась сайту kp.ru: «Я не могу сказать, какой он дедушка, потому что с моей дочерью он не знаком. В марте ей будет три года».

Последний раз отец и дочь виделись год назад – родственники решали имущественные вопросы.

Никитина уже второй раз замужем. Она вспомнила, как в юности отец советовал выходить замуж за человека постарше. Укупник аргументировал это тем, что «женский век короток».

«Если ровесник, то это плохо, потому что потом он начнет интересоваться девушками помоложе, - передает Никитина слова отца.

У Григория родились двое детей. Он тоже дважды женат.

Ранее Укупник сравнил свой особняк с домом певца Филиппа Киркорова.