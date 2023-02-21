Нищета: Аркадий Укупник сравнил свое маленькое жилье с замком Филиппа Киркорова
70-летний певец Аркадий Укупник сравнил свое жилье с замком Филиппа Киркорова.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
70-летний певец Аркадий Укупник сравнил свое, как он говорит, маленькое жилье с замком артиста Филиппа Киркорова и в ироничной форме пожаловался на нищету. Музыкант живет в особняке площадью 220 квадратных метров, который расположен в Барвихе.
Укупник заявил, что не испытывает дискомфорта по этому поводу. Он добавил, что у ребенка есть комната, пусть даже маленькая.
Укупник при этом считает, что Киркорову «с его масштабом» данный вариант не подойдет.
«Но если меня передислоцировать в такой замок, как у него, это будет страшный дискомфорт», - сказал Укупник изданию mk.ru.
Собеседник Укупника поинтересовался, жалеет ли он о том, что «роскоши не хватает».
«Жалости относительно чего-то материально нажитого или не нажитого вообще никакой нет», - сказал артист.
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