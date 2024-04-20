Отношения наладились: Лера Кудрявцева с мужем и дочерью отправилась на отдых

Минувшей зимой телеведущая Лера Кудрявцева объявила о расставании с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, после 10 лет брака. Тогда знаменитость намекнула, что у ее мужа имеются проблемы с алкоголем. С тех пор о взаимоотношениях супругов не было ничего известно, но теперь впервые за долгое время Игорь Макаров поделился кадрами с женой и их дочерью Марией в личном блоге.

Супруг Леры Кудрявцевой опубликовал в соцсети несколько кадров — один из них с дочерью Марией, другой — с женой. По всей вероятности, в настоящее время семья находится на отдыхе за городом, и между супругами наконец наладились отношения.

Отметим, что Лера Кудрявцева так и не стала раскрывать, что именно произошло между ней и Игорем Макаровым. Однако телеведущая не стала молчать и резко ответила недоброжелателям, которые обсуждали ее разлад в семье и неудачи.

«Знаю, что вы больше меня осведомлены о моей жизни (ну, разумеется!). И уверена, что у вас самая счастливая и правильная жизнь, в отличие от моей. Ну, меня никто не учил как надо, поэтому гребу, как могу», — высказалась Лера Кудрявцева.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. В январе этого года телеведущая заявила, что ушла от мужа спустя 10 лет брака. Знаменитость не стала раскрывать причины разрыва, но намекнула, что супруги разошлись из-за проблем хоккеиста с алкоголем.

Впоследствии выяснилось, что Лера Кудрявцева официально не подала на развод. Телезвезда отметила, что уйти — не значит развестись и подчеркнула, что разрыв должен послужить мотивацией для решения серьезной проблемы.

Ранее сообщалось о том, что Леру Кудрявцеву вывели из себя герои турецкого сериала.