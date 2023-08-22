«Отношения изрядно испортились»: Пугачева и Галкин* находятся на грани развода

Парапсихолог Джулия Лу проанализировала отношения певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ) и пришла к неутешительным выводам. Эксперт заверила – отношения супругов трещат по швам, а все из-за семейной эмиграции.

По мнению специалиста, изначально Примадонна не планировала переезд, но последовала за мужем, о чем потом изрядно пожалела. Теперь Алла Борисовна испытывает разочарование от всей этой затеи, ведь зачинщиком «бунта» был именно комик, а не она. Однако отдача от этого коснулась и ее.

Из-за всего этого отношения Аллы Пугачевой с мужем сильно испортились. На камеру они могут делать вид, что все хорошо, но на самом деле развод уже не за горами.

«В итоге певица останется совершенно одна. Отношения с Максимом* изрядно испортились: и мышление, и планы, и взгляды у них разные! Они друг для друга чужие люди», - отметила Джулия Лу в беседе с Экспресс газетой.

Напомним, что звездные супруги покинули Россию еще в прошлом году. Сначала в Израиль перебрался Галкин*, а затем к нему присоединились жена и дети. При это, в отличие от комика, Алла Борисовна открыто свою политическую позицию не высказывала. Она старается аккуратно обходить эту тему и говорить только о своей жизни за границей.

Ранее певица Катя Семенова заявила, что Алла Пугачева могла решиться на переезд, боясь работы санитаркой в госпитале.

*(Признан иноагентом на территории РФ)