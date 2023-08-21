«Испугалась, что в госпиталь санитаркой отправят»: раскрыта причина эмиграции Аллы Пугачевой

Певица Катя Семенова порассуждала об отъезде из страны коллеги Аллы Пугачевой и назвала возможную причину ее эмиграции. По мнению артистки, Примадонна могла испугаться, что ее отправят в госпиталь для работы санитаркой. К такому выводу она пришла, так как не знает, что еще могло подтолкнуть вокалистку к такому серьезному шагу.

Алла Борисовна окончательно улетела из России еще осенью прошлого года. Ненадолго она возвращалась на Родину, чтобы завершить последние дела, а после купила билеты для себя и детей до Израиля и объявила, что теперь будет жить там. После этого многие поклонники, а также представители шоу-бизнеса стали ее осуждать. Недавно высказалась по поводу Пугачевой и звезда 80-х Катя Семенова, которая была крайне удивлена, увидев Примадонну на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии.

«Я правда не понимаю, чего Пугачева и Галкин* испугались. Она что, испугалась, что ее в госпиталь санитаркой отправят?», - поделилась Семенова с Аргументами и Фактами.

Певица подчеркнула, что некоторые считают, якобы Пугачева испугалась за мужа. Но в эту версию она не верит. «Макс*(Признан иноагентом на территории РФ) вряд ли бы оказался на передовой не по своей воле», - размышляла Катя.

Ранее стало известно, что композитор Раймонд Паулс не пустил Аллу Пугачеву на прощание с умершей супругой.

*признан иноагентом на территории РФ