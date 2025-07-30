Отношения изменило одно слово: Ирина Нельсон рассказала, как спасла свою семью от развода
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Певица Ирина Нельсон рассказала, как спасла свой брак с Вячеславом Тюриным. По ее словам, помог опыт изучения ведических писаний.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Звезда группы «Reflex» сообщила, что в ее семье бывают споры и конфликты, несовпадения мнений. Артистка считает: важно, как партнеры умеют их «гасить».
В один из кризисов супруги пришли к выводу, что не могут существовать на одной территории. Нельсон говорит, что «брак был на волоске».
«Но у нас хватило осознания. И благодаря моему опыту изучения ведических писаний и разных других источников, нам удалось себя спасти», - сказала певица.
Она отметила, что важно найти «триггерную точку», от которой появилась трещина в отношениях.
«У нас состоялся диалог, мы докопались до причины и выяснили даже конкретный момент. В нашем случае это было конкретно сказанное слово», - отметила Нельсон.
Ранее певица похвасталась, что купила вертолет за 62 млн рублей.