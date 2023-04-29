Отношения Беляева с участницей возмутили публику шоу «Голос»

Наставники шоу «Голос» продолжают сражаться за участников, после чего дело доходит до грандиозных скандалов. Не принимал в них участие лишь Антон Беляев — он не блокировал кресла жюри, не пытался хитростью увести к себе в команду участника. Однако по окончании слепых прослушиваний Беляева будто подменили.

Певица Айнур Нурпеисова поразила всех наставников ещё в момент слепых прослушиваний. Владимир Пресняков, Баста и Полина Гагарина повернули кресла к ней, после чего каждый начал уговаривать ее прийти в команду. Однако выбор девушки пал на Беляева. Видимо, это было зря.

Исполнив хит Эминема из фильма «8 миля» Lose Yourself в другой аранжировке, Нурпеисова восхитила зал. Публику взял за душу голос певицы, но не Беляева. Наставник отправил девушку домой.

«Нормальные у него отношения с участниками вообще? Зачем было брать в свою команду сильнейшую вокалистку проекта, а потом сливать ее?»,«Айнур молодец, а Антон еще пожалеет», «Скотское отношение к девушке», — гневно писали поклонники проекта, после чего в Сети случился огромный скандал.

Ранее мы писали, почему Гагарина и Пресняков не могут ужиться на шоу «Голос».