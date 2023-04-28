«Идет борьба»: почему Гагарина и Пресняков не могут ужиться на проекте «Голос»

Зрители популярного шоу «Голос» обсуждают не только участников нового сезона, но и отношения между членами жюри. Многие заметили, что Полина Гагарина и Владимир Пресняков часто спорят и пытаются уколоть друг друга. В СМИ ходят слухи, что коллеги с трудом работают вместе. Звезда 11 сезона проекта Влад Зотов рассказал, что на самом деле происходит между наставниками.

Житель Бишкека Влад Зотов сделал свой выбор в пользу Полины и пошел в ее команду. Он рассказал, что они сошлись во вкусах.

«Я подумал, Полина Гагарина тоже любит фолк, она пела в этом направлении. Посчитал, что у нас с ней могут быть общие идеи и мысли», – поделился молодой певец в беседе со StarHit.

Влад пояснил, что сначала ему было страшно с ней работать, ведь Гагарина – артист мирового уровня. Молодой человек признался, что на репетициях старался «меньше лажать» и был активным.

Зотов прокомментировал слухи, которые ходят вокруг наставников шоу. В Сети говорят, что Полина и Владимир Пресняков не ладят друг с другом. Певец отмечает, что со стороны это кажется, скорее, юмористичным.

«Они больше стараются друг над другом подшучивать, нежели конкурировать, но конкуренция будет присутствовать всегда. Каждый из наставников хочет, чтобы его артист выиграл», – считает Влад.

Начинающий артист убежден, что благодаря накалу страстей «Голос» выглядит еще интереснее и динамичнее.

«Зрители видят, что идет борьба между наставниками. Это конкурс не только для вокалистов, но и для жюри, ведь каждый из них хочет проявить себя по максимуму», – уверен молодой человек.

Ранее мы писали о том, что певица Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым в честь дня рождения дочери.