«Боюсь, что стану бабкой»: Борисова заговорила о беременности находящейся в Корее дочки

Телеведущая Дана Борисова заявила, что боится беременности дочки от ее бойфренда. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Дана Борисова отправила дочь на обучение в Южную Корею. По словам знаменитости, Полина в восторге от азиатской культуры и чувствует там себя комфортно. Кроме того, девушка нашла себе кавалера. Борисова не стала раскрывать его возраст и имя, но уточнила, что боится ранней беременности наследницы.

«У дочки огромная любовь к азиатской культуре, она нашла себе там кавалера. Теперь боюсь, что она может залететь и я стану бабкой так рано», — высказалась знаменитость.

По словам Даны, они видятся с дочкой раз в год, когда та прилетает на праздники в Москву. Борисова считает, что это — идеальный формат для их отношений: благодаря долгой разлуке они успевают друг по другу соскучиться.

«Видимся редко, зато успеваем соскучиться и, признаться, так лучше, что она далеко. Теперь я ее всегда выгоняю, говорю, что ее родина Корея, а не Россия», — резюмировала Дана.

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