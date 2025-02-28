Отметит юбилей, но не с женой: Наташа Королева заговорила о расставании с Тарзаном

51-летняя певица Наташа Королева заявила, что Тарзан отметит юбилей вдали от нее. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Один хороший день», где Наташа сыграла эпизодическую роль. Выйдя на красную дорожку, певица рассказала о планах на 8 марта. Как выяснилось, Королева не празднует Международный женский день из-за того, что в эту дату родился ее муж.

«Я не составляю никакие вишлисты, потому что у меня не существует этого праздника. Все. 8 марта в моем календаре не присутствует. Муж может сделать сюрприз, но это только по его инициативе. Если у него будут силы на подарки 8 марта, то значит будут», — высказалась артистка.

В 2025 году Тарзан отметит юбилей — ему исполнится 55. Однако отмечать он будет не дома с семьей, а на гастролях. По словам певицы, она с пониманием относится к планам мужа.

«Знаете, у него раньше была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актеры, у него потрясающе крутые спектакли, с которыми тоже его никогда нет дома. И на 8 марта в том числе», — пояснила Наташа.

Ранее сын Наташи Королевой Архип Глушко вывез жену после тяжелой операции и мать в ОАЭ. Подробности читайте в этой новости.