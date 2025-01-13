«Отметим позже»: в МХТ перенесли встречу старого Нового года из-за смерти Евгении Добровольской

Актер Юрий Стоянов рассказал, что в МХТ им. Чехова перенесли праздник в честь старого Нового года. Это связано со смертью народной артистки России Евгении Добровольской.

По словам актера, во время работы в БДТ он всегда отмечал старый Новый год там – традиция продолжилась в МХТ. Стоянов говорит, что в театре «это серьёзное мероприятие, к которому очень долго готовятся, репетируют сутками».

«Получается безумно смешно и остро, я живот надрывал иногда. В этом году праздник перенесли в связи с уходом Жени Добровольской. Из уважения к ней мы отметим его позже», – поделился Стоянов в беседе с изданием «Абзац».

Актриса Светлана Немоляева в свою очередь рассказала, что всегда в молодости праздновала старый Новый год. В этом году, полагает она, праздника не получится – все члены ее семьи заняты.

Немоляева вспомнила, что раньше в Доме актера, Доме кино и других культурных учреждениях готовили целую программу на этот день. Актриса признается: «иногда 13 января было даже интереснее, чем 31 декабря».

Ранее сообщалось, что 14 января в МХТ состоится прощание с Добровольской. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.