«Отметили вдвоем наше 20-летие»: Иосиф Пригожин устроил романтическое свидание для Валерии

Недавно певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы. Супруги отказались от шумного торжества и вдвоем отправились в ресторан. Знаменитости поделились кадрами с вечера в соцсети.

На опубликованных снимках и видео Валерия предстала в элегантном блейзере и свободных брюках. Иосиф Пригожин надел футболку, рубашку и брюки. Продюсер подарил артистке огромный букет розовых роз. Супруги задули свечи на своих десертах, как бы отмечая начало нового года совместной жизни.

«В этот раз отметили вдвоем наше 20-летие. Романтично, красиво и вкусно», — подписал пост Иосиф Пригожин.

Знаменитости присоединились к поздравлениям в адрес пары.

«Лера, поздравляю вас — длинный путь вместе! Мы с мужем отмечаем наш день свадьбы только вдвоем», — написала актриса Екатерина Стриженова.

«Совет да любовь», — пожелала певица Наташа Королева.

Напомним, Валерия и Иосиф Пригожин поженились 5 июня 2004 года. Для певицы этот брак стал третьим, а для продюсера — вторым.

У артистки есть трое детей от второго брака с продюсером Александром Шульгиным: 30-летняя дочь Анна и сыновья — 29-летний Артемий и 25-летний Арсений. У продюсера есть 27-летняя дочь Даная от первого брака с Еленой Пригожиной и 25-летняя дочь Елизавета, которая родилась в гражданском браке с Лейлой Фаттаховой. У Валерии и Иосифа Пригожина нет общих детей, но продюсер считает детей супруги родными.

Ранее сообщалось о том, что Валерия показала архивные кадры со свадьбы с Иосифом Пригожиным.