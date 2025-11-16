Отметил день рождения в закрытом формате: Дмитрий Дибров улетел из России после скандала с откровенным видео

Телеведущий Дмитрий Дибров улетел из Росси после скандала с попавшим в Сеть неприличным видео. Разведенный шоумен отметил день рождения на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам источника из окружения Дмитрия Диброва, сейчас он находится на Бали, куда отправился, чтобы отпраздновать свой день рождения. Именно поэтому артист отменил торжество по случаю 66-летия в Москве. Как уточняется, ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» отпраздновал день рождения в закрытом формате — якобы боится последствий скандала. Громкая история с разлетевшимся по Сети роликом может негативно сказаться на карьере шоумена.

Сообщается, что Дмитрий Дибров вернется в Россию в двадцатых числах ноября.

Примечательно, что Бали является популярным местом отдыха для любителей закрытых вечеринок откровенного характера. На просторах Интернета не раз появлялись доказательства того, что Дмитрий Дибров участвовал в подобного рода мероприятиях. Телеведущий и сам ранее высказывался на тему свободных отношений.

Недавно по Сети распространились кадры, на которых Дмитрий Дибров запечатлен в непотребном виде. Так, на кадрах шоумен выходит из машины с расстегнутыми штанами, а чуть позже к нему подходит таинственная спутница. Пара обнялась и отправилась куда-то в неизвестном направлении. По слухам, они приехали на вечеринку откровенного характера. Многие пристыдили артиста, позволяющего себе подобное поведение на публике. Представитель телеведущего Артур Якобсон не исключил, что теперь ему грозят серьезные проблемы по работе.

Напомним, 25 сентября Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. В окружении пары утверждали, что причиной разрыва стала измена модели с женатым другом семьи Романом Товстиком.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал уволить Дмитрия Диброва с поста ведущего на ТВ после скандального ролика: «Он опасен для общества, так как распространяет западную культуру».