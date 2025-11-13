«Опасен для общества»: Бородин призвал уволить Диброва с поста ведущего после скандального ролика

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что Дмитрия Диброва нужно «отменить» в России. Причиной стало непотребное поведение шоумена.

По мнению Бородина, Диброва нужно внести в стоп-лист из-за того, что он «несет в массы деструктив», пропагандирует нетрадиционные ценности. Глава ФПБК призвал убрать шоумена с поста ведущего Первого канала. Бородин убежден, что такие люди, как Дмитрий, не должны появляться на ТВ даже в качестве экспертов.

«Этот шоумен опасен для общества, так как он распространяет западную культуру. Его нужно запретить показательно, чтобы остальным было неповадно», — рассказал Виталий Абзацу.

Напомним, в недавнем видео похожий на Диброва человек вышел из машины с расстегнутой ширинкой. Чуть позже к шоумену подошла неизвестная спутница, с которой он уехал в неизвестном направлении.

Ранее врач-психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что, по всей вероятности, Дибров находился в ролике в состоянии измененного сознания, возможно под воздействием запрещенных веществ.