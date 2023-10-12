Отменять не стали: заболевшему Диме Билану придется выступать в Новосибирске

В Новосибирске отказались отменять концерт заболевшего Димы Билана, об этом сообщает NGS.RU.

Накануне стало известно о госпитализации певца Димы Билана. Исполнитель пожаловался на затянувшийся бронхит. Пульмонологи порекомендовали ему отказаться от ближайших выступлений. В итоге концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске были перенесены на более поздний срок.

«Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве», - объяснил певец.

Однако один из ближайших концертов, который должен состояться 1 ноября в Новосибирске, так и не был отменен. Согласно информации на сайте билетных агентств, более половины зала уже выкуплено. Мероприятие пройдет в ДК Железнодорожников.

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