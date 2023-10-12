У Наталии Дрожжиной выявили ишемическую болезнь cердца на фоне проблем с законом

У 75-летней Наталии Дрожжиной выявили ишемическую болезнь сердца на фоне проблем с законом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у актрисы прихватило сердце на фоне скандала с наследством Алексея Баталова. Звезда «Интердевочки» обратилась к врачам с жалобами на одышку и быструю утомляемость. Проведя тщательное обследование, медики выявили у нее ишемическую болезнь сердца, повышенное артериальное давление и синдром сонной артерии. Эти недуги возникают при внезапном ухудшении кровотока.

По данным СМИ, в мае 2023 года Дрожжину признали виновной в хищении имущества Баталова. Знаменитость приговорили к четырем годам заключения условно, ее супруга — к пяти годам колонии.

Ранее мы писали о том, что Дрожжина в новом иске к Баталовым требует отдать ей квартиру за 13,5 млн. Подробности смотрите в этой статье.