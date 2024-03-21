«Отмены» не будет: Кологривый все еще может сыграть Жириновского, несмотря на арест в Новосибирске

Режиссер Александр Баранов, собирающийся снять фильм про Владимира Жириновского, заявил, что актер Никита Кологривый остается кандидатом на главную роль, несмотря на арест в Новосибирске. Постановщика вовсе не смутило поведение звезды в региональном баре. Об этом он сообщил РИА Новости.

Разговоры о том, кто же может сыграть Жириновского, ходят не первый месяц. Многие считают, что с этим никто не справится лучше Кологривого, ведь он похож на политика даже внешне. Сходство с бывшим лидером ЛДПР увидел и режиссер проекта, вот только этого ему было недостаточно. Он делился – важно, чтобы и по внутренним качествам актер совпадал со своим героем.

Впрочем, недавний скандал с участием Никиты заставил Баранова взглянуть на его кандидатуру по-другому. Вопреки ожиданиям многих, его вовсе не «отменили» после дебоша. Режиссер заявил, что Кологривый все еще может получить от него предложение поучаствовать в съемках фильма, как только его отпустят сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что Никита Кологривый устроил драку в баре Новосибирска. Он напился и стал приставать к официантке. А, получив отказ от девушки, укусил ее и пошел ругаться с охранниками и посетителями. В итоге его задержали.

Ранее Никита Кологривый раскаялся и объяснил дебош усталостью от графика.