«Не могу помочь»: отец Кристины Орбакайте ответил раскрывшей рот дочери

Певица Кристина Орбакайте почти год молчала после переезда матери Аллы Пугачевой в Израиль. На днях артистка раскрыла рот и заявила: «Алла будет петь».

Такое название получила новая песня Орбакайте. Отец певицы Миколас Орбакас дал небольшой комментарий по поводу сингла.

У Орбакаса поинтересовались, есть ли в песне политический подтекст между строк. Отец певицы заявил, что «это, наверное, надо спрашивать у нее».

Он признался, что пока не слышал композицию.

«Ничем не могу помочь», - заключил артист в разговоре с сайтом «Абзац».

Напомним, композиция Орбайкате посвящена матери и написана к ее 74-летию. Дочь Примадонны дала понять, что родительница все преодолеет. Основная мысль композиции заключается в том, что Пугачева «пела, поет и будет петь».