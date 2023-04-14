«Не могу помочь»: отец Кристины Орбакайте ответил раскрывшей рот дочери
Отец Кристины Орбакайте отреагировал на выход композиции «Алла будет петь».
Фото: Starface.ru
Певица Кристина Орбакайте почти год молчала после переезда матери Аллы Пугачевой в Израиль. На днях артистка раскрыла рот и заявила: «Алла будет петь».
Такое название получила новая песня Орбакайте. Отец певицы Миколас Орбакас дал небольшой комментарий по поводу сингла.
У Орбакаса поинтересовались, есть ли в песне политический подтекст между строк. Отец певицы заявил, что «это, наверное, надо спрашивать у нее».
Он признался, что пока не слышал композицию.
«Ничем не могу помочь», - заключил артист в разговоре с сайтом «Абзац».
Напомним, композиция Орбайкате посвящена матери и написана к ее 74-летию. Дочь Примадонны дала понять, что родительница все преодолеет. Основная мысль композиции заключается в том, что Пугачева «пела, поет и будет петь».