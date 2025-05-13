Отменила помолвку? Дочь Малинина сняла кольцо перед свадьбой

Дочь Александра Малинина Устинья намекнула поклонникам на разрыв помолвки. Уже несколько месяцев девушка не появляется на публике с женихом. А недавно она сняла кольцо с безымянного пальца.

О том, что Устинья готовится к свадьбе, стало известно еще в 2023 году. Предложение ей сделал британец по имени Зак. Сообщалось, что торжество пройдет после того, как девушка получит диплом. Летом прошлого года она окончила Королевский колледж музыки в Лондоне и совсем перестала упоминать о возлюбленном.

В Сети обратили внимание, что дочь Малинина не поздравила Зака с Днем Святого Валентина, а также пропустила годовщину их знакомства. Очередным намеком на то, что отношения завершились, стало то, что Устинья перестала носить кольцо, которое ей подарил избранник. При этом сама девушка никаких заявлений по поводу расставания пока не делала.

К слову, брат Устиньи тоже отменил помолвку прямо перед свадьбой зимой этого года. Фрол расстался с Софьей Городницкой.

Ранее жена Александра Малинина раскрыла секрет крепкого брака.