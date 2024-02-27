Отмечал в баре 23 Февраля: на актера Бойцова оформили 4 кредита с помощью украденного телефона

36-летний актер Александр Бойцов обратился с заявлением в полицию. Знаменитость стал жертвой мошенников, которые с помощью украденного телефона оформили на него 4 кредита, передает Regnum.

Артист обратился за помощью 25 февраля. Он рассказал, что отмечал День защитника Отечества в одном из баров столицы РФ. Вернувшись домой, Бойцов не обнаружил при себе телефон и кейс от наушников.

Через некоторое время актер узнал, что неизвестные оформили на него 4 кредита с помощью смартфона. Однако он успел вовремя среагировать и заблокировать все операции по счетам.

В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают полный размер ущерба и проводят проверку.

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