«Отличается вкусом на сцене»: Рудковская впервые откровенно высказалась о творчестве Чеботиной

Яна Рудковская высказалась о творчестве Люси Чеботиной.

Звездный продюсер подчеркнула, что девушка является настоящим профессионалом своего дела. Яна поделилась профессиональным мнением и рассказала, что бывают артистки с красивой фигурой, но с не очень привлекательным лицом, и наоборот. Однако имен Рудковская раскрывать не стала.

Но Яна подчеркнула, что в случае с Чеботиной все идеально: певице удалось совместить привлекательную внешность, талант и идеальную фигуру.

«В Люсе все сложилось. Просто идеально. Полное попадание. Вы посмотрите все последние номера на всех премиях. Всегда у нее одни из самых крутых номеров. Скажем еще есть две певицы. Имя Люси звучит среди тех девушек, которые отличаются вкусом на сцене, классными номерами», — рассказала Яна в беседе с Telegram-каналом WOWNEWS.

Кроме того, Яна Рудковская подчеркнула, что Люся обладает уникальным вкусом в музыке, из-за чего пользуется такой популярностью: девушке удалось создать свой собственный стиль. Продюсер заявила, что ее восхищает труд Чеботиной и то, как она ставит номера мирового масштаба.

Ранее мы писали о том, что Певица Люся Чеботина задумалась о создании семьи в 28 лет.

Также сообщалось, что четырехлетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко нашел «невесту» на Мальдивах.