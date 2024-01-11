«Отличается хабальностью больше его жена»: экс-супруга Мамаева отреагировала на его дебош в самолете
Алана Мамаева нашла нужным высмеять экс-мужа и его жену за дебош в самолете.
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Блогер Алана Мамаева высмеяла бывшего мужа-футболиста и его жену, устроивших дебош на борту самолета Москва-Дубай. Экс-супруга спортсмена удивилась, узнав, что пара выбрала для поездки эконом-класс, но ее совершенно не шокировало то, что они закатили истерику из-за коляски.
По словам Мамаевой, когда она увидела новости о том, что ее бывший муж вновь угодил в скандал, восприняла это без эмоций. Она считает, что это вполне в характере Павла, и он вполне мог поступить так, как написали СМИ.
«Единственное, чему я реально удивилась — это эконом-класс. Неужели всё так плохо?» - отметила Алана в беседе с Sport24.
Мамаева назвала бывшего возлюбленного матершинником и подчеркнула, что его жена тоже не отличается воспитанностью. Причем, по ее мнению, она даже больше Павла склонна к скандальному поведению.
«Отличается особой хабальностью и склочностью больше его жена. Может, поэтому Павел и опроверг, потому что орал не он, а она», - поделилась мнением Алана.
Ранее появилась информация, что в аэропорте Павел Мамаев обматерил не только бортпроводников, но и журналиста.