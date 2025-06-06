«Откуда у нее деньги там?»: Пашутин гневно отреагировал на желание Хаматовой вернуться в Россию

Актер Александр Пашутин высказался о желании Чулпан Хаматовой вернуться в Россию. Он заявил, что она готова оставить попытки построить карьеру в Латвии из-за отсутствия денег. Об этом сообщает aif.ru.

Хаматова уехала из страны после начала СВО, и за эти три года неоднократно жаловалась на жизнь в эмиграции и говорила, что скучает по Москве. В недавнем интервью она вновь подняла тему возвращения, из-за чего ее раскритиковали многие отечественные звезды. Не смолчал и Александр Пашутин, который осуждает Чулпан за принятые решения.

«Конечно, Хаматова хочет вернуться. Откуда у нее деньги там? Все эти уехавшие куда рванули? В Латвию, Израиль. Кому они там нужны? Да и где там гастролировать?» - возмутился артист.

Пашутин отметил, что ему, в отличие от Чулпан, не стыдно находиться в России. По его мнению, актрисой и всеми другими эмигрантами движут только деньги, поэтому он считает их предателями.

Ранее об отъезде Чулпан Хаматовой из России впервые высказался актер Артем Ткаченко.